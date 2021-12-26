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كورونا يعود الى دول المغرب العربي مع وصول اوميكرون

كورونا يعود الى دول المغرب العربي مع وصول اوميكرون
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

منذ اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصل الفيروس الانتشار في أكثر من 80 دولة، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".

العالم - افريقيا

والدول العربية التي أعلنت عن حالات إصابة بالمتحور الجديد حتى اليوم هي: الجزائر وعمان والكويت وتونس والإمارات والسعودية، في حين نشرت كل من مصر وقطر وفلسطين والأردن والمغرب وموريتانيا عدد الإصابات فيها.

نتابع فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في دول المغرب العربي:

سجلت الجزائر 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 216 ألفا و 376 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 229 حالة.

كما سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان الليلة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 40 ألفا و 453 ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 862 حالة.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 734 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل إجمالي الإصابات الى955587.

وأفادت الصحة المغربية، بأنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14827، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937578.

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