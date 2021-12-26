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مسلحون موالون لتركيا يبيعون منازل سوريين في عفرين

مسلحون موالون لتركيا يبيعون منازل سوريين في عفرين
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أقدمت الجماعات المسلحة المدعومة تركيا على بيع عدة منازل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي في سوريا كانوا استولوا عليها سابقاً بالقوة وطردوا مالكيها الأصليين منها.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن إرهابيي ما يسمى (الجبهة الشامية) استولوا بقوة السلاح على منازل ومحال تجارية تعود ملكيتها لأهالي المنطقة الأصليين في حي الأشرفية بمدينة عفرين وأقدموا على بيعها لعوائل التنظيمات الإرهابية بأسعار متفق عليها مع القوات التركية التي جلبت تلك العوائل إلى المنطقة.

وفي قرية براد بالريف الشمالي فرض ما يسمى فصيل (فيلق الشام) الإرهابي أتاوة على رعاة الأغنام مقابل السماح لهم برعي الأغنام في سهول القرية.

وأقدمت الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على سرقة محصول الزيتون وقطع عشرات الأشجار وفرض أتاوات على أصحاب الأراضي الزراعية ومعاصر الزيتون في قريتي شيخ الحديد وبعدنلي بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

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