استمرار عمليات التسوية الخاصة بأبناء دير الزور في الميادين

العالم - سوريا

وأكد عدد من وجهاء وشيوخ العشائر أن هذه التسوية هي فرصة ثمينة لكل أبناء الوطن للعودة إلى حياتهم الطبيعية حيث أشار الشيخ منهل العلي أحد وجهاء عشيرة جحيش الزبيدية إلى أن مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس بشار الأسد تعد شاملة وغير مسبوقة فهي تصفح عن كل شخص لم تتلطخ يداه بالدماء ليعود إلى وطنه وأهله ويساهم بإعادة إعمار بلده.

بدوره دعا الشيخ عبد الله شلاش أحد شيوخ عشيرة البوسرايا كل من تشملهم هذه التسوية ولا سيما المقيمين في منطقة الجزيرة السورية إلى الإسراع بالانضمام إليها.

وتستمر خلال الأيام القادمة عملية التسوية في مركز الميادين لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للانضمام إليها.