الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تحالف جديد في السودان يدخل الغمار السياسي

تحالف جديد في السودان يدخل الغمار السياسي
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت عدة أحزاب سودانية في مؤتمر صحفي، انطلاق أعمال تحالف جديد تحت اسم "قوى الحراك الوطني" من بين أهدافه وقف التدخلات الأجنبية وإدارة حوار لتحقيق التوافق، وفق وكالة أنباء الأناضول.

العالم - السودان

وكان قد أعلن في السودان قبل عدة أيام تشكل ما وُصف بالكيان الجديد تحت اسم "قوى الحراك الوطني"، وعقدت الأطراف المشاركة يوم الأربعاء الماضي اجتماعا موسعا "بمشاركة عدد من التحالفات والأحزاب السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمجموعات الشبابية وممثلين عن لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني واتحادات نقابية ومهنية وتنسيقية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية، وبمشاركة ممثلين عن قوى الحرية والتغيير وميثاق التوافق الوطني والجبهة الثورية".

ويهدف التحالف السياسي الجديد إلى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السياسية التي تخنق السودان، ومناقشة الوضع السياسي الراهن و"مخاطر التدخلات الخارجية السافرة، واستهداف وحدة البلاد وتقسيمها، وإزدياد وتيرة النزاعات والحروب الأهلية في الأقاليم، وانهيار الخدمات العامة، وتردي أحوال معاش الناس".

وعبّر المشاركون عن ثقتهم بأن "التوافق الوطني هو المخرج الآمن لعبور البلاد، وأن الأمن القومي خط أحمر لا ينبغي المساس به".

وتم التوافق على "تكوين كيان باسم قوى الحراك الوطني برئاسة الدكتور التجاني سيسي محمد اتيم، كما تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة"، وجرى الاتفاق أيضا على التنسيق بين قوى الحراك الوطني وقوى الحرية والتغيير، الميثاق الوطني.

روابط ذات صلة

السودان.. استقالة حمدوك تعود مجددا إلى الأضواء

السودان.. دحض مزاعم بيانات الشرطة بشأن المواكب ضد الانقلاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأعرجي لوزير الدفاع اللبناني: العراق حريص على عمقه العربي

تحالف جديد في السودان يدخل الغمار السياسي

تركيا: ندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية

لجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

الامن البرلمانية : الغرب لا يقدم اي مبادرة حول إلغاء الحظر عن ايران

كنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير