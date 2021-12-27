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إصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

إصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في عفرين
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصيب خمسة أطفال أحدهم بحالة حرجة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر جماعة مسلحة مدعومة تركيا في إحدى القرى بمحيط منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن عبوة ناسفة زرعها عناصر جماعة مسلحة مدعومة تركيا انفجرت ضمن أرض زراعية في قرية معبطلي في منطقة عفرين بريف حلب بينما كان عدد من الأطفال يلعبون ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح متفاوتة حالة أحدهم خطيرة.

وتسيطر على مدينة عفرين ومحيطها جماعات مسلحة مدعومة تركيا وتشهد اقتتالاً وحرب تصفية واغتيالات فيما بينها نتيجة الخلافات على تقاسم المسروقات من ممتلكات الأهالي ومناطق النفوذ حيث يعمدون إلى زرع الغام وعبوات ناسفة في إطار عمليات التصفية فيما بينهم وغالباً ما تنفجر بالمواطنين.

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