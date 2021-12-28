الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس المحتلة

العالم- الاحتلال

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيات الثلاث بزعم دفعهن مستوطِنًا في المنطقة.

وبيَّنت المصادر أن قوات الاحتلال اقتادتهن للتحقيق، في مركز "القشلة" غربي القدس المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس وضواحيها والضفة الغربية المحتلة، وتستهدف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى.

ويحاول الاحتلال فرض سيطرته وتغيير الواقع في القدس من خلال استهداف المقدسات الإسلامية فيها وعموم المدينة وأهلها وزوارها، التي تشهد اعتداءات إسرائيلية يومية بحق سكانها.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، وبلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305).

وتعد مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا تواليًا