شاهد.. طبول السعودية الخاوية لمن تدق؟

العالم- خاص بالعالم

وقال نعمة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان نتيجة العدوان السعودي على اليمن باتت واضحة للعيان، ومنذ ان اصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، دخل فوراً في هذه الحرب في مغامرة غير محسوبة وغير مدروسة وكانت الهزيمة مؤكدة منذ اليوم الاول، لان اليمن اثبت تاريخياً انه لا يمكن لاحد يهزمه، رغم انه يستطيع ان يتدخل ويضرب ولكن هذا كله لن يؤدي شيئاً من الناحية الاستراتيجية.

واوضح نعمة: ان السعودية تستعين بنفس الخبراء في الاعلام في اوائل عدوانها على اليمن، معتبراً ان الاخراج الاعلامي، موجه للرأي العام الداخلي في المملكة السعودية وليس للعالم، بدليل ان وسائل الاعلام الغربية تكاد تكون صامتة حول مؤتمر الذي اقامه الناطق باسم قوات التحالف السعودي تركي المالكي لفبركة الاتهامات ضد اليمن، لانه لم يعد يصدق ما تقوله الرياض.

يشار الى ان الناطق باسم تحالف العدوان السعودي تركي المالكي قد اقام مؤتمراً صحفياً برر فيها هجمات السعودية الهستيرية على مطار صنعاء المدني وعلى المناطق السكنية في اليمن، والتي تسببت باستشهاد واصابة العدد من اليمنيين، بينهم اطفال رضع ونساء، متهماً "إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه المملكة من المطار"، بينما العالم اجمع يعلم ان مطار صنعاء تتواجد فيه منظمات الامم المتحدة التي تستخدم المطار بشكل فعال، حيث يعتبر هذا المطار منفذها الوحيد مع العالم.

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