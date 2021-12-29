نفتالي بينيت ينتقد القوى الكبرى.. إيران "ضعيفة" لماذا تفاوضوها!!

العالم – كشكول

اللافت، انه في الوقت الذي "انتقد" فيه بينيت القوى الكبرى لانها تتصرف مع ايران "كما لو كانت قوية"، يعترف في نفس المقابلة ان :"ان طهران أحاطت اسرائيل بمئات آلاف الصواريخ على مدى 30 عاما، وهذا ما يجب إعادته إلى الوراء"!؟

واللافت اكثر، ان "نصيحة" بينيت للقوى الكبرى بعدم التصرف مع ايران "كما لو كانت قوية"، جاءت متزامنة مع تقرير نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مجمل عملياته العسكرية لعام 2021، أقر فيه صراحة بعدم قدرته على شن هجوم على إيران، وبرر عجزه هذه بالاستعدد اولا لمعركة في الدائرة الأولى، على الجبهة اللبنانية وسوريا وقطاع غزة!!.

يبدو ان الاخبار القادمة من فيينا، لم تكن سارة لبينيت، وإلا لما كان يناقض نفسه بنفسه في مقابلة واحدة، ويناقض ايضا وبشكل صارخ، تقريرا اعده جيش الاحتلال، ومن المفترض انه قد اطلع عليه قبل غيره.

لا يحتاج المرء للكثير من المعلومات ليعرف ان القوى الكبرى التي تتفاوض مع ايران في فيينا، لرفع الحظر الامريكي الاحادي الجانب وغير القانوني عن الشعب الايراني، ما كانت لتفكر يوما في ان تتفاوض مجتمعة مع ايران، لو لم تكن قوية، وخرجت من نطاق قوتهم، ولم تعد تصغي الى منطق الهيمنة، الذي اعتادت هذه القوى التحدث به مع بلدان وشعوب العالم، التي لا تمتلك من خيار سوى الاصغاء والطاعة.