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الجهاد تصف لقاء عباس بغانتس بأنه تكريس للدور الوظيفي للسلطة

الجهاد تصف لقاء عباس بغانتس بأنه تكريس للدور الوظيفي للسلطة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة ما وصفته بـ"لقاء التنسيق الأمني الذي عُقد الليلة الماضية في المنزل الذي يحتله "غانتس" داخل فلسطين المحتلة، بحضور رئيس السلطة واثنين من قادة التنسيق الأمني".

العالم - فلسطين

ورأت "الجهاد" في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء جاء تكريساً للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها، على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية.

وقالت الحركة: "جاء لقاء التنسيق الأمني بهذا المستوى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من "بيني غانتس".

ووفق البيان فإن الجهاد ترى في هذا اللقاء انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري.

وقالت إن هذا اللقاء ما هو إلا محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن "صفقة القرن" التي واجهها شعبنا وأسقطها بوحدته وثباته.

ودعت "الجهاد" لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني.

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الجهاد تصف لقاء عباس بغانتس بأنه تكريس للدور الوظيفي للسلطة

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