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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، لتكون الرابعة التي تتولى السلطة التنفيذية في البلاد خلال عامين ونصف العام.

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" استقبل رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الصباح" وأعضاء الحكومة لأداء اليمين الدستورية.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة عشر وزيرا، بينهم مستقل وثلاثة معارضين، وذلك لأول مرة منذ ثلاثين عاماً.

وأصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، أمس الثلاثاء، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح".

وتعصف بالكويت خلافات بين أعضاء البرلمان، ونصفه من المعارضة تقريباً وبين الحكومة التي يقودها أعضاء من الأسرة الحاكمة.

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