دلالات زيارة وفد صهيوني الى جامع الفاتح في البحرين

العالم - ابناء الديرة

وفي ضوء التطورات المتسارعة على صعيد المنطقة، يبدو ان البحرين سوف تشهد مشهدًا مختلفًا في العام الجديد.

وفي هذا السياق قال ضيف الحلقة القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد: إن النظام البحريني في نهاية كل عام يقوم بكارثة إنسانية او اخلاقية او أمنية حيال الشعب البحريني.

وأضاف:أن النظام البحريني وظف، الأجانب وجعل المواطن البحريني عاطل عن العمل، وذلك من اجل الضغط على الشعب اذلاله، وحرمانه من الرفاء والرخاء المشروع وابعاده عن عجلة التطور وكذلك من اجل المجاملة مع الدول التي يوظف ابنائها داخل البحرين.

وفي سياق آخر ، تتصاعد صرخة المعتقلين في سجون نظام آل خليفة احتجاجًا على المعاملة السئية بحقهم، حيث قال امين عام حركة احرار البحرين سعيد الشهابي في تغريدة له: "إن البحرين تعاني من نظام عنصري يجب أن يزول، وبقاؤه سيطيل معاناة الشعب. سبعة اعوام قضاها سمحاحة الشيخ علي سلمان وراء القضبان. ماذنبه؟ سجانوه هم المذنبون، الخليفيون أشرار، قتلة، جلادون، يغدرون ويخدعون ويخلفون الوعود، ويكرهون البحرينيين الاصليين(الشيعة والسنة) ويوالون الصهاينة".

وفي موضوع آخر، زار وفد صهيوني البحرين وجال خلالها في جامع الفاتح بمنطقة الجفير، اخذًا صور تذكارية داخله وخارجه حيث قالت احد المرشدات السياحيات للوفد إن هذا الجامع أكبر مسجدًا في البحرين وهو الوحيد الذي يسمح لغير المسلمين بدخوله والتقاط الصور فيه.

وظهر مع الوفد الصهيوني المجنس محمد الضريبي الذي صلى في حائط المبكي اثناء زيارته مع وفد بحريني الاراضي الفسطينية المحتلة.

وزيارة الوفد الهصيوني للبحرين هي توغل النظام البحريني بشكل متزايد في التطبيع في مجالات سياسية، وأمنية وتربوية ودينية توجتها الاتصالات بين حمد آل خليفة والمسؤولين الصهاينة ولقاء وسلمان بن حمد رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب نفتالي بينيت، في حين كانت زيارة وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد للبحرين وافتتاح سفارة الكيان الصهيوني في البحرين خيانة للقضية والشعب الفلسطيني.

وقال الحداد إن الشعب البحريني لم ولن يسمح ببقاء الصهاينة في البحرين، واضاف ان النظام البحريني يسعى جاهدًا للملمة جراحاته وهزيمته امام صمود وثبات الشعب البحريني، وذلك من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني للحفاظ على عرش السلطة.