مراسيم عاجلة في انتظار الحكومة الكويتية الجديدة

العالم - الكويت

ووفق صحيفة "الأنباء" (محلية)، فإن الحكومة الجديدة ستجهز مجموعة من المراسيم للعفو عن المغردين وأصحاب الرأي.

ومن المقرر كذلك إصدار مرسيم لسد شواغر القياديين في أغلب الوزارات الحكومية بالإضافة إلى تشريعات الرقابة المالية وقضايا غسيل الأموال والإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة.

ومن أهم المراسيم المرتقبة، تعيين وكلاء وزارات المالية والتجارة والكهرباء والدفاع، وتعيين رئيس جديد لجهاز مدينة الحرير، وتعيين مدير عام وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كذلك من المنتظر سد 3 شواغر في الجهاز المركزي للمناقصات، و3 أمناء مساعدين في الأمانة العامة للتخطيط، و3 قياديين في جهاز المراقبين الماليين إضافة إلى رئيس الجهاز ومدير عام الهيئة العامة للطرق، وعدد من المناصب التي تشغل حاليا بالوكالة.

وأدت الحكومة الجديدة صباح اليوم، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وتعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، والـ39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا.

وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيرا من الحكومة السابقة، و4 وزراء جدد، كما شهدت استحداث وزارتين هما شؤون النزاهة والاتصالات.

وبتشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، سوف تتمكن من حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في 4 من يناير/كانون الثاني المقبل.