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الصين: امريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان

الصين: امريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، إن امريكا ستدفع "ثمنا باهظا" بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال وانغ إن الولايات المتحدة "بتشجيع قوى استقلال تايوان... لا تضع فقط تايوان في وضع بالغ الخطورة، ولكنها تعرض الولايات المتحدة أيضا لدفع ثمن باهظ"، مشيرا إلى أن "تايوان ليس لديها سبيل غير العودة للوحدة مع البر الرئيسي".

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها، كما صعدت في آخر عامين من الضغط السياسي والدبلوماسي للتأكيد على سيادتها عليها، مما أثار غضبا في تايوان وقلقا في الولايات المتحدة.

وبرزت تايوان كعامل رئيسي في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أهم داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وتتعهد بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها. وتصف الصين الجزيرة بأنها أكثر القضايا حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

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الصين: امريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان