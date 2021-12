هاشتاغ 'نحن قاسم' يصل نصاب الترند اللبناني

العالم - نبض السوشيال

سنتابع في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) تغريدات وسم (#نحن_قاسم) لمناسبة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس باستهدافهما من قبل الطائرات الحربية المسيرة الأمريكية بشكل إجرامي وكانا قد استقلا سيارتين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ففي مثل هذه الأيام قبل عامين استشهد قادة النصر (استشهدا يوم الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير 2020)، الشهيد الحاج قاسم سليمان والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما (استشهد أيضا 8 آخرين من رفاق الشهيدين سليماني والمهندس) بعدوان جوي نفذته طائرات امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي الارعن (السابق) دونالد ترامب.

لبنانيا وبهذه الذكرى الاليمة.. من المقرر ان يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الاثنين المقبل بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس، وقد ذكرت مصادر لبنانية ان خطاب الامين العام لحزب الله سوف يلقى فى الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي / 19:30 بتوقيت غرينتش / ، وانه سيناقش خلال كلمته آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وبهذه المناسبة ايضا، قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن: ان استشهاد قادة النصر لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على خط المقاومة وذلك رعايته رفع الستارة عن جدارية للشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ساحة البياضة في بعلبك، خلال احتفال تخلله عرض عسكري رمزي لثلة من المجاهدين.

رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أكد أن استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومن معهما، لن يزيدنا إلا عزيمة وتصميماً وإصرارا ومكابرة للقوى المستكبرة على طريق الحرية والكرامة والشهادة، وقال: "إنه لوهم إن ظن الأميركي أنه باغتيال القادة سيبطل المسيرة أو يحيدها عن مسارها"، مضيفا، أن "الشهادة هي الدليل على أن محور المقاومة وخط المقاومة يزداد عزيمة وقوة وارادة، وكلما سقط لنا شهيد أو مجاهد ازددنا عزيمة وقوة وإصرارا".

تابع الحاج حسن: "لقد كان للشهيدين الدور الكبير في تحرير وتعزيز وتقوية خيار ومحور المقاومة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، إلى كل بقعة فيها مقاومة، إذ كلما سقط شهيد كان للدم فعله بتعزيز هذا الخيار"، وشدد على أن محور المقاومة أصبح اليوم أكثر قوة وعزيمة وتجهيزا وارادة، وأن تهديدات العدو اليوم تعبر عن مشروعه بنهب خيرات المنطقة، ولا تزيدنا حركة التطبيع العربية إلا تمسكا بالمقاومة وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وختم بالقول: "مهما ازدادت الضغوطات فخيار التطبيع يبقى خيار الذل والهوان، وخيار المقاومة هو الخيار الصحيح الذي يوصل الأمة إلى النصر".

نتابع الان اهم التغريدات اللبنانية التي رفعت الى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيق غرد حساب الناشطة اللبناني (فاطمة اي بي في - Fatemeh Abv) ان افضل طريقة لتربية اطفالك وليكونو شجعانا هي تقوم بتعريف شخصية #قاسم_سليماني إليهم

The best way to teach your children to Be Brave is introduce Qasem Soleimani to them...

غرد حساب الناشطة (فاطمة ) ناشرة تصوير ملصق الشعار الرسمي للذكرى الثاني لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، قائلة:

- "نحن قاسم"

الشعار الرسمي للذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

"We are Qasem"

The official slogan for the second anniversary of the martyrdom of Haj Qasem Soleimani, Haj Abu Mahdi al- Muhandis, and their companions.

# نحن_قاسم"

غرد حساب الناشط الفلسطيني (مهران نازير - Mehran Nazeer) قائلا:

لقد انجذبنا إلى هذا العالم لدرجة أننا ننسى أحيانًا أن هذا العالم مجرد طريق وليس وجهة. "اللهم لا تجعل هذه الدنيا [الدنيا] همنا الأكبر.

#نحن نتذكر

# نحن_قاسم

We are so drawn in this world that we sometimes forget that this world is just a path, not the destination. "O Allah do not make this world [dunya] our biggest concern. #WeRemember #نحن_قاسم

غرد حساب الناشط اللبناني (ابو علي) واصفا الشهيد قاسم سليماني باه لا يأبه لا يأبه بالمخاطر قائلا:

لا يأبه بالمخاطر في طريق الجهاد... *#نحن_قاسم*

قال حساب الناشطة والمغردة العراقية (فاطمة الحسيني#بنات_المهندس):

السلام على ضيفنا، الذي تقطعت اوصاله في ديارنـا #نحن_قاسم

قال حساب الناشطة (ثريا ياسين - Thouraya Ysn): كلما كان الجهاد متعبًا كان أجره أعظم، وتشعر عندها بمتعة كبيرة لإنجاز شيء مهم من لا شيء. {الشهيد أبو مهدي المهندس الذي عشق الحاج قاسم فكان قاسمًا كما #نحن_قاسم }

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة العراقية (مياسن - myassin) التي غردت ببيتسن من الشعر قالت فيهما:

يَا مَن كَتبتُم بالدِمَا تَاريخَ عزٍّ وَافتِخَار

يَا مَن زَرعتُم أرضَنا وَردًا وشَمسًا وانتِصَار