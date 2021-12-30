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شاهد.. تفسير ارتفاع نسبة الفقر بين الصهاينة بشكل كبير

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ازدياد نسبة الفقراء داخل مجتمع الكيان الإسرائيلي حيث ازدادت بنسبة 10% على الصعيد العام.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى ان السبب الاساسي في زيادة نسب الفقر بين الصهاينة يعود الى السياسات الصهيونية الحكومية المتبعة، سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أم على صعيد دعم الفئات التي لها علاقة بالبطالة والمسنين اضافة الى ذوي الدخل المحدود.

وأوضح عواضه ان التوجه الاساسي في موضوع الافقار، هو باتجاه الفلسطينيين 58% من الفلسطينيين الموجودين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 يعانون من الفقر، وهم تحت خط الفقر الشديد في حين النسبة الاكبر من بين اليهود في الأوساط اليهودية هي بين الحراديم الفقراء بسبب عدم اندماجهم في العمل وبسبب عمل وجودهم في داخل المجتمع الاسرائيلي بشكل فعال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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