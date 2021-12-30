27/% من الصهاينة تحت خط الفقر في الكيان الاسرائيلي

العالم – غياهب الكيان

ويلقي البرنامج الضوء على ازدياد نسب الفقر في الكيان بشدة لاسيما في أعقاب الأزمات الاقتصادية الحادة وزيادة معدلات البطالة حيث أظهرت معطيات جديدة أن 27% هم تحت خط الفقر فيما تزداد النسبة عند الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة سنة 1948 بسبب سياسة الافقار التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وحول تفسير ارتفاع نسبة الفقر بين الصهاينة بشكل كبير وبين الفلسطينيين داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي نتيجة سياسات الإفقار والتمييز، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة انه على الصعيد العام هناك زيادة في نسبة الفقراء داخل الكيان الصهيوني زادت بنسبة 10%.

كما نناقش في حلقة برنامج "غياهب الكيان"، موضوع استمرار ابناء الشيخ جراح في القدس المحتلة في مقاوتهم لاعتداءات الصهاينة ومحاولاتهم الاستيلاء على املاكهم وبيوتهم بدعم من سلطات الاحتلال.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في تزايد اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لاسيما في منطقة الخليل حيث يتعرضون لشتى أنواع الاعتداءات اليومية والتبرير الصهيوني لذلك انها تأتي كجزء من مشروع الاستيطان.

كما سلط البرنامج الضوء على العنصرية والاجرام بحق الفلسطينيين التي هي حكاية لا تنتهي في الكيان حيث باتت التهديدات تنتشر على مواقع التواصل لاسيما من جانب حاخامات يحرضون على قتل الفلسطينيين بعد اقتحام قراهم كحال حاخام صهيوني يهدد الفلسطينيين بالقتل.

كما تطرق البرنامج الى ظاهرة سرقة الاسلحة من قواعد جيش الاحتلال الصهيوني التي تنتشر بشكل غير مسبوق حيث يقوم جنود من هذه القواعد بسرقة الاسلحة والرصاص.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان" نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...