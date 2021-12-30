لمّا تعرب واشنطن عن قلقها حيال تطور ايران التقني البحثي!

العالم ـ ايران

وأفادت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات إطلاق فضائي، وهو أمر يمثّل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة" على حد زعمها.

واشارت الى محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، موكدة "نسعى للعودة إلى امتثال كامل بالاتفاق".

وقد أطلقت إيران إلى الفضاء وبنجاح ثلاث شحنات بحثية عبر حامل الأقمار الاصطناعية سيمرغ، وقال المتحدث باسم الشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن الشحنات البحثية الثلاث أطلقت لأول مرة بشكل متزامن، ووضعت على ارتفاع 470 كيلومترا.