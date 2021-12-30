الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لمّا تعرب واشنطن عن قلقها حيال تطور ايران التقني البحثي!

لمّا تعرب واشنطن عن قلقها حيال تطور ايران التقني البحثي!
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعربت واشنطن الخميس عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، زاعمة "ان من شأنه أن يساعد برنامج الجمهورية الإسلامية الصاروخي"، لكنها شددت على أنها ما زالت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية.

العالم ـ ايران

وأفادت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات إطلاق فضائي، وهو أمر يمثّل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة" على حد زعمها.

واشارت الى محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، موكدة "نسعى للعودة إلى امتثال كامل بالاتفاق".

وقد أطلقت إيران إلى الفضاء وبنجاح ثلاث شحنات بحثية عبر حامل الأقمار الاصطناعية سيمرغ، وقال المتحدث باسم الشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني إن الشحنات البحثية الثلاث أطلقت لأول مرة بشكل متزامن، ووضعت على ارتفاع 470 كيلومترا.

روابط ذات صلة

"سيمرغ"في الفضاء بنجاح، ايران والتقدم العلمي..احتجاجات السودان، هل أصبح الحكم المدني قريب المنال؟

شاهد.. إيران تطلق حامل الأقمار الاصطناعية "سيمرغ" إلى الفضاء بنجاح

صاروخ "سیمرغ" ینقل ثلاث حمولات بحثية الى الفضاء بنجاح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة

4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

نقل الرئيس الموريتاني السابق من سجنه إلى المستشفى

بوتين يصادق على تشكيل نظام دفاع جوي موحد بين روسيا وطاجيكستان

نائب قائد قوة القدس: ستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد سليماني

وثائق تكشف: جورج بوش لايعرف الكثير عن الشؤون الدولية باعترافه شخصيا