حماس تدعو الى التضامن مع الصحفي الفلسطيني

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , ان حماس اشارت في بيان لها، في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصاف 31 كانون أول/ديسمبر من كل عام، إلى أنها تؤمن بقوة الكلمة والصورة، كما تؤمن بقوة البندقية والصاروخ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أن الإعلام الفلسطيني هو إعلام مقاوم فضح جرائم الاحتلال، وحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وأكدت حماس أن الصحفيين الفلسطينيين قدموا عشرات الشهداء والجرحى والأسرى في مسيرة عطائهم لأجل أمانة الكلمة والانحياز إلى الحقيقة وانتمائهم إلى الأرض والإنسان.

ودعت المؤسسات والهيئات والنقابات الصحفية الدولية، إلى التضامن مع الصحفي الفلسطيني والدفاع عنه في مواجهة الاعتداءات المتكررة عليه لمنعه من تأدية واجبه.