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حماس تدعو الى التضامن مع الصحفي الفلسطيني

حماس تدعو الى التضامن مع الصحفي الفلسطيني
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الصحفيين الفلسطينيين أثبتوا في كل ميدان قوة عزيمتهم، وفضحوا جرائم الاحتلال بكل اللغات، ووثقوا إرهابه، وكتبوا عن صمود الفلسطيني، وعززوا الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , ان حماس اشارت في بيان لها، في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصاف 31 كانون أول/ديسمبر من كل عام، إلى أنها تؤمن بقوة الكلمة والصورة، كما تؤمن بقوة البندقية والصاروخ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أن الإعلام الفلسطيني هو إعلام مقاوم فضح جرائم الاحتلال، وحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وأكدت حماس أن الصحفيين الفلسطينيين قدموا عشرات الشهداء والجرحى والأسرى في مسيرة عطائهم لأجل أمانة الكلمة والانحياز إلى الحقيقة وانتمائهم إلى الأرض والإنسان.

ودعت المؤسسات والهيئات والنقابات الصحفية الدولية، إلى التضامن مع الصحفي الفلسطيني والدفاع عنه في مواجهة الاعتداءات المتكررة عليه لمنعه من تأدية واجبه.

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