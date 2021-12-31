1483 شهيد وجريح اثر العدوان السعودي في صعدة خلال 2021

العالم-اليمن

وذكرت إدارة البحث الجنائي أن عدد الشهداء والجرحى بلغ 1483 بينهم 283 شهيد و 1200جريح، مبينة أن 1266ما بين شهيد ومصاب من المواطنين و217 من جنسيات أخرى.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي انه بلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المواطنين اليمنين 85% ومن الجنسيات الأخرى الإثيوبية والسودانية والصومالية والباكستانية 15% خلال هذا العام

وأضافت انه بلغ عدد إجمالي الشهداء والجرحى من النساء 27 منهن إصابات بالغة.

وأشارت إدارة البحث الجنائي بصعدة أن عام 2021 شهد جرائم مروعة تجاوزت الضعف للعام 2020 حيث كانت الإحصائية 695 بين شهيد وجريح بينما عام 2021 بلغ الإجمالي 1483شهيد وجريح.