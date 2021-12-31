تفاصيل جديدة حول ضبط شحنة الكبتاغون في مرفأ بيروت

العالم - لبنان

وحسب ما نقلت قناة "المنار" اللبنانية الجمعة، فإنه "بعد أن أحبطت سلطات دبي عملية تهريب أكثر من مليون حبة من كبتاغون عبر براد يحوي صناديق من الليمون الحقيقي والبلاستيكي محشو بأقراص الكبتاغون في 23 ديسمبر، تحركت الجمارك اللبنانية للتحقيق في القضية ليتبين أن الشحنة المضبوطة غادرت قبل نحو شهر مرفأ بيروت إلى مرفأ مصر حيث مكثت هناك لخمسة عشر يوما قبل إبحارها إلى مرفأ دبي".

وأوقفت الجمارك اللبنانية متعهد الشحن اللبناني وائل مصباح عبيد من مواليد عام 1990 من الضنية، الذي اعترف أنه يقوم بتخليص معاملات شحنة ثانية من الليمون لا تزال في مرفأ بيروت لتصديرها إلى الكويت، إضافة إلى شحنة أخرى لا تزال في البحر حيث أصدر القضاء قرارا بإعادتها إلى مرفأ بيروت.

وبعد الكشف على الشحنة المضبوطة تبين أنها تحوي 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بنفس الطريقة، كما تبين أن الشحنتين المضبوطتين في مرفأي دبي وبيروت، قد تم شحنهما لمصلحة شركتين مقرهما في طرابلس.

يذكر أن عملية تهريب شحنة المليون حبة كبتاغون في مرفأ دبي قادمة من بيروت، تم توقيف أربعة أشخاص متورطين فيها، بينهم ثلاثة سوريين، حسب "المنار".