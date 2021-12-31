شاهد..جريمة إعدام علنية ينفذها كيان الاحتلال بفلسطيني بالضفة

العالم - خاص بالعالم

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الشهيد أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له.

وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن قرب منطقة عسكرية، واكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اعدام الشاب"ريان"، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جريمة تستوجب الرد ومحاكمة الاحتلال للإرهاب المنظم ضد ابناء الشعب الفلسطيني العزل.



واضافت أن أي عملية طعن أو دهس ينفذها الفلسطينيون هي رد طبيعي على جرائم المستوطنين، وشددت على ان دماء الشهيد لن تمر دون عقاب.



اما في القدس المحتلة فقد أدى الاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال الاسرائيلي وتقييد وصول المئات منهم إلى المسجد المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس المحتلة، وفرضت قيودا مشددة وتفتيشات للمصلين الراغبين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتوافد المصلون من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، ضمن فعاليات الفجر العظيم، التي تهدف للتصدي لتدنيس المستوطنين للمسجد الاقصى والحفاظ عليه.



عسكريا اعلن الكيان الاسرائيلي عن توقيع إتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية لشراء اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقالت وزارة حرب الكيان ان الاتفاق وقع على شراء طائرات من من طراز"سي.إتش-53 كيه" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وطائرتين للتزويد بالوقود من طراز "كيه.سي46"من إنتاج بوينج، وقدرت القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ثلاثة مليارات دولار فاصل واحد.

وتشمل الصفقة ايضا خيار شراء ست طائرات هليكوبتر إضافية حسبما ذكرت وزارة حرب الكيان.

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