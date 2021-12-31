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الامن السوري يحبط عملية تهريب مخدرات لخارج البلاد

الامن السوري يحبط عملية تهريب مخدرات لخارج البلاد
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أحبطت الجهات السورية المختصة عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بريف دمشق كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

العالم - سوريا

وقال مصدر في الجهات المختصة لسانا: “بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن في المناطق المجاورة لجرود القلمون المتاخمة للأراضي اللبنانية تمت ملاحقة مجموعة من المهربين بحوزتهم حمولات مشبوهة وصولاً لاشتباك معهم بالنيران أدى إلى إلقاء القبض على عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة فيما لاذ آخرون بالفرار باتجاه الحدود اللبنانية”.

وأوضح المصدر أن المواد المضبوطة تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش لافتاً إلى تحويل المهربين إلى القضاء المختص.

وأول أمس أحبطت الجهات المختصة في درعا عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

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