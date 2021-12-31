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اول دولة في العالم دخلت العام 2022

اول دولة في العالم دخلت العام 2022
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

باتت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد، حيث شهدت بعض الاحتفالات، رغم مخاوف انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

العالم - منوعات

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيوزيلندا بدأت الاحتفالات باعتبارها أول دولة في العالم دخلت العام الجديد، مبرزة أنها أقامت عرضا ضوئيا في مدينة أوكلاند.

وخففت أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعض القيود هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة للسكان بالاستمتاع ببعض الغناء والرقص.

هذا وستكون أستراليا ثاني دولة تحتفل بالعام الجديد، متبوعة باليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

في المقابل، ستكون جزيرة بيكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم، التي ستودع عام 2021.

ويأتي رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور أوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادي الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة.

ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد.

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