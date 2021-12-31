استعدادا لذكرى اقتحام الكونغرس.. البنتاغون يصدر قرارا عاجلا

العالم ـ الأميركيتان

وفي مذكرة نشرت أمس الخميس وتم الكشف عنها اليوم، قرر أوستن بأن أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني، وهو قوة عسكرية في واشنطن، يجب أن يقدم الآن إلى أمانته التنفيذية لتجنب التأخير في اتخاذ القرار، وفي حال اضطرابات مدنية، وحده الوزير يملك سلطة اتخاذ القرار.

في السابق ، كان يتعين على حكومة العاصمة تقديم هذه الطلبات من خلال سكرتير الجيش ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، ومع ذلك ، سيظل هذا المسؤول مفوض للإشراف على طلبات حكومة العاصمة في مواقف أخرى ، بما في ذلك المواقف غير العاجلة وللأغراض التي لا تنطوي على إنفاذ القانون.

تأتي المذكرة الجديدة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق ترامب الذين كانوا يحاولون منع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وقد تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لانتقادات بسبب تأخر استجابة الحرس الوطني لأعمال الشغب في الكابيتول.