الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استعدادا لذكرى اقتحام الكونغرس.. البنتاغون يصدر قرارا عاجلا

استعدادا لذكرى اقتحام الكونغرس.. البنتاغون يصدر قرارا عاجلا
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس الأميركي السابق ​دونالد ترامب​ على مبنى الكونغرس (​الكابيتول​)، قرر ​وزير الدفاع الأميركي​ ​لويد أوستن​ تبسيط إجراءات الموافقة على أي رد عسكري محتمل على اضطرابات مدنية في العاصمة ​واشنطن​.

العالم ـ الأميركيتان

وفي مذكرة نشرت أمس الخميس وتم الكشف عنها اليوم، قرر أوستن بأن أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني، وهو قوة عسكرية في واشنطن، يجب أن يقدم الآن إلى أمانته التنفيذية لتجنب التأخير في اتخاذ القرار، وفي حال اضطرابات مدنية، وحده الوزير يملك سلطة اتخاذ القرار.

في السابق ، كان يتعين على حكومة العاصمة تقديم هذه الطلبات من خلال سكرتير الجيش ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، ومع ذلك ، سيظل هذا المسؤول مفوض للإشراف على طلبات حكومة العاصمة في مواقف أخرى ، بما في ذلك المواقف غير العاجلة وللأغراض التي لا تنطوي على إنفاذ القانون.

تأتي المذكرة الجديدة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق ترامب الذين كانوا يحاولون منع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وقد تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لانتقادات بسبب تأخر استجابة الحرس الوطني لأعمال الشغب في الكابيتول.

روابط ذات صلة

النواب الامريكي يؤيد محاكمة كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب منع إحالة إقراراته الضريبية إلى الكونغرس

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توجه تهما لمسؤول سابق في إدارة ترامب

المحكمة ترفض دعوى ترامب بشأن منع نشر السجلات حول اقتحام الكابيتول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-12-2021

الكشف عن محاكمة شركة أدوية إسرائيلية إثر تورطها بوفاة آلاف الأمريكيين

استعدادا لذكرى اقتحام الكونغرس.. البنتاغون يصدر قرارا عاجلا

اول دولة في العالم دخلت العام 2022

الصين ردا على رسالة بوتين: صداقتنا غير قابلة للكسر

قراءة تفصيلة لاهم الاحداث المصيرية لعام 2021 في لبنان