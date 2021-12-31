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الرئيس الايراني: معدل التضخم اتخذ وتيرة تراجعية

الرئيس الايراني: معدل التضخم اتخذ وتيرة تراجعية
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان معدل التضخم في البلاد اتخذ وتيرة تراجعية وسيظهر ذلك جليا في غضون المستقبل.

العالم- ايران

وقال رئيسي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة بمدينة قم المقدسة/ وسط ايران/ ضمن جولات الحكومة التفقدية في محافظات البلاد: إن الحكومة تخلت عن اتخاذ القرارات التي تسفر عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد مثل الاقتراض من البنك المركزي ، ومن ناحية أخرى تسعى إلى توسيع سبل الإيرادات من خلال متابعة تحقيق بعض القضايا والاهداف ذات الصلة مثل تنمية الصادرات.

وعدّ العمل على خفض السيولة من القضايا الاساسية التي تثمر عن خفض التضخم كواحدة من السياسات الرئيسية للحكومة وأضاف: "التضخم يأخذ الآن اتجاهاً نزولياً في البلاد ومع استمرار هذا النهج في الحد منه ستكون ملموسة تماما في غضون المستقبل".

ووصف إطلاق منظومة "بازارغام" بأنه أحد الإجراءات الحكومية لإعادة الاستقرار إلى السوق والحد من التضخم، مضيفاً: "تسعى الحكومة إلى توفير المنتجات والسلع التي يحتاجها الشعب وتوفيرها باسعار رسمية ".

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