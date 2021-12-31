الرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي

العالم - تونس

وقال قيس سعيد عقب اجتماع وزاري بقصر قرطاج نشرته الرئاسة التونسية، تعليقا على حكم غيابي ضد المرزوقي (76 عاما) بالسجن 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، قائلا: إن "الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي لم أتابعه ولم أرفع قضية ضده ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء".

وأضاف "من يدعون الخبرة وهم يدافعون عن المجرمين والقتلة ويحاولون العودة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يدركون أن السلطة للشعب وهناك وظائف مستقلة، ولكن ليست سلطة خارج الدولة".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن: "الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة، الكل تابع تصريحات تتعلق باغتيالات سابقة، أو أخرى يتم الإعداد لها، وعلى وزارتي الداخلية والعدل أن تتعقبا هذه القضايا وفق ما يضبطه القانون".

هذا وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".