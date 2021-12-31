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سبب انتشار فيروس كورونا في لبنان

سبب انتشار فيروس كورونا في لبنان
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة اللبنانية الدكتور فراس الأبيض أنّ الإرتفاع الذي يتم تسجيله في إيجابية فحوص PCR يعكس تفشيًّا مجتمعيًّا واسعًا للفيروس يعود إلى انتشار المتحوّر أوميكرون السريع الإنتقال والتجمّعات التي يشهدها موسم الأعياد.

العالم - لبنان

وأشار الأبيض في سلسلة تغريدات عبر تويتر الى أنّ غالبية الحالات الإيجابية تسجّل لدى غير الملقّحين (78 في المئة من المصابين في الأيام الثلاثة الأخيرة من غير الملقّحين)، كما أنّ 79 في المئة من الإصابات سُجّلت لمن هم دون خمسين سنة، و38 في المئة من الحالات الإيجابية لم تظهر عليهم عوارض، كما أنّ عدد المصابين في وضعٍ حرج في ازدياد ولو بنسبة معقولة.

و في السياق أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها اليومي تسجيل 4290 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنّه تمّ تسجيل 4148 إصابة بين المقيمين و142 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 17 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9119.

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