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لبنان يمنع اطلاق النار بمناسبة  رأس السنة الميلادية

لبنان يمنع اطلاق النار بمناسبة  رأس السنة الميلادية
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

طلبت  قوى الأمن الداخلي في لبنان من المواطنين عدم اطلاق النار بمناسبة راس السنة الميلادية. 

العالم - لبنان

وافادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، أنه بمناسبة رأس السنة، قوى الأمن تطلب من المواطنين عدم إطلاق النار والابتعاد عن هذه الآفة القاتلة، حفاظاً على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المُرتكبين على جميع الأراضي اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم.

وفي هذا السياق، طلب وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي من المواطنين عدم قيادة السيارة تحت تأثير الكحول وندعو المواطنين للحرص على سلامتهم وأمنهم الليلة وسنوقف كل مَن يُطلق النار وسيتم الإدّعاء عليهم أمام القضاء العسكري لأن ذلك بمثابة جرم جزائي.

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