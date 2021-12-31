الكيان الصهيوني اعتقل 8000 فلسطيني منذ مطلع العام

العالم - فلسطين

وأضافت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضّمير لرعاية الأسير" وغيرها في تقرير مشترك أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلا".

وأشار التقرير إلى أن "عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير ... من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاما، وهو أكبر الأسرى سنّا".

وقالت: "بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل"، مشيرا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي تواصل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها.

وأضافت: "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال"، موضحا أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ حوالي 500 معتقل.

وجاء في التقرير: "وصل عدد الأسرى المحكومون بالسجن المؤبد إلى 547 أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادرة ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور".