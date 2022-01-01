رئيسة تايوان توجه رسالة إلى الصين في راس السنة  

العالم-اسيا والباسفيك

وأضافت تساي، في كلمتها بمناسبة العام الجديد: "يجب أن نذكّر سلطات بكين بعدم إساءة تقدير الموقف ومنع التوسع الداخلي ’للمغامرة العسكرية’".

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وزادت من الضغط العسكري والدبلوماسي في العامين الماضيين لتأكيد مطالبها بالسيادة.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد في اليوم السابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الوحدة الكاملة "للوطن الأم" طموح مشترك بين الناس على جانبي مضيق تايوان.

وتقول تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إنها دولة مستقلة، وتعهدت مراراً بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها.

وقالت رئيسة تايوان في كلمتها: "الوسائل العسكرية ليست بالتأكيد خياراً لحل الخلافات عبر المضيق. الصراعات العسكرية ستؤثر بالاستقرار الاقتصادي.. الجانبان يتحملان على نحو مشترك مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن موقف تايوان كان دائماً "عدم الرضوخ عند مواجهة الضغط وعدم التهور عند تلقي الدعم".

وقالت إنه يتعين على كل من تايبه وبكين "العمل بجد للاهتمام بمستوى معيشة الناس‭‭ ‬‬وإدخال السكينة عليهم" من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل معاً.

وقالت: "سنتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية، وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي ونحافظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".