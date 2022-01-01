الحركة الأسيرة تعلن دعمها لقرار الأسرى الفلسطينيين بمقاطعة محاكم الاحتلال

العالم - فلسطين

وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا مقاطعة نهائيّة، بدءًا من اليوم السبت، لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ، بوصفها مسرحية صورية ظالمة لا تخدم سوى "الشاباك".



وطالبت الحركة الأسيرة في بيانٍ، أبناء فلسطين بالعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة مع هذه الخطوة، داعية المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل الإجراءات لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.



وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، "مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار".



وقالت: لقد تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة مشروعا وطنيا جامعا سيبدأ من تاريخ 1/1/2022.



ونادت الأسرى الإداريين في قلاع الأسر كافة إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.



وأوضحت الحركة الأسيرة أنّ المحاكم العسكرية الإسرائيلية مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.

