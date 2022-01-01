الفياض: اغتيال قادة النصر جريمة ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه

العالم-العراق

وقال الفياض في كلة له خلال الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر، "نعاهد شهداء قادة النصر بالمضي في درب النصر والشهادة"، مبينا ان "اليوم هو يوم الوفاء لشهداء النصر".

واضاف ان "ضمير الأمة هي المرجعية الدينية العليا ولها منا كل الاعتزاز والالتزام ولا سيما السيد السيستاني وبفتواه المباركة حمى العراق من المخاطر"، لافتا الى ان "انسحاب القوات الأميركية والأجنبية هو الضمانة ليحيا العراق حياة كريمة".

وطالب الفياض، "الحكومة العراقية بالقيام بواجبها بتنفيذ الانسحاب وخلو العراق من القوات الأجنبية"، مردفا ان "الوجود الأجنبي لن يكون نافعاً للعراقيين ولا سيما في مجال التعايش السلمي".

وتابع، "نشكر الجماهير المشاركة في تظاهرة الرد المليوني لبقائهم على عهد القادة الشهداء".

وذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي، "نحيي القوات الامنية بكافة صنوفها لوقها جنبا لجنب ومقارعة الارهاب".