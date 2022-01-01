ما الذي يعني التظاهر الجماهيري العراقي تزامناً مع ذكرى جريمة المطار!

العالم- خاص بالعالم

وقال مصلح في تصريح لمراسل العالم في بغداد، عشية تظاهرة عراقية ضخمة تطالب بخروج القوات الامريكية وتنديداً بجريمة اغتيال قادة النصر في الذكرى السنوية: ان العراقيين يستذكرون هذه الجريمة الشنعاء التي طالت اولاً سيادة العراق وثانياً على ضيف العراق الحاج قاسم سليماني مع الحاج ابومهدي المهندس، معتبراً ان التطاول والتجاوز الامريكي يجب ان يضع له حدّ.

واوضح مصلح، ان هذه الوقفة هي استنكار لهذه الجريمة وللمطالبة بخروج الاحتلال الامريكي من المنطقة وليس فقط من العراق، لان الولايات المتحدة الامريكية وراء كل مصائب شعوب دول المنطقة.

واضاف مصلح، ان تنظيم داعش الوهابي الذي هو صنيعة امريكا، حاول ان يعزل مدينة الانبار الحدودية الاستراتيجية عن العراق وان يجعل لها حكم ذاتي حالها حالها الاكراد، لكن الروح الوطنية في اهالي الانبار حالت دون المشروع الامريكي ان ينفذ في هذه المدينة، رغم الجرائم الامريكية بحق الحشد الشعبي وخاصة لواء 45 الذي قدم الكثير من الشهداء.

كما قدم قائد عمليات الانبار شكره للجمهورية الاسلامية في ايران التي قدمت دعمها لكل المقاومة في العراق.

هذا وقد شهدت منطقة الجادرية في العاصمة العراقية بغداد، تظاهرات ضخمة من الجماهير الذين وصلوا من مختلف المحافظات العراقية من تحت عنوان "مليونية الشهادة والسيادة" تأييداً للمقاومة ورفضاً للوجود الامريكي وتنديداً بجريمة المطار التي راح ضحيتها قادة النصر.

وتزامنت هذه التظاهرات مع حدث مهم عاشه العراق وهو الاعلان عن انهاء الدور القتالي للقوات الاميركية في العراق وتحويل هذا الدور الی دور استشاري ورغم ذلك يثير هذا الدور حفيظة شريحة عظيمة من العراقيين الذين يرون في هذا العنوان، تغييرا لعنوان مبرر الوجود الاميركي في العراق.

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