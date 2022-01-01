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سوريا.. مسلحون موالون لتركيا يختطفون عدداً من المدنيين في عفرين

سوريا.. مسلحون موالون لتركيا يختطفون عدداً من المدنيين في عفرين
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية واصلوا أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي حيث شنوا حملة مداهمات وخطف للمدنيين وقاموا بابتزاز ذويهم لاحقاً لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

العالم-سوريا

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية بأن مجموعات إرهابية مما يسمى “فيلق الشام” المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت خلال الساعات الماضية المنازل في قرية فافرتين بمنطقة عفرين واختطفت أربعة مدنيين واقتادتهم إلى أحد مقراتها في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق للأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين وابتزاز ذويهم بطلب فديات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم.

وتأتي جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في سياق أعمالهم الإرهابية الممنهجة للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم بغية إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وإسكان الإرهابيين المدعومين من النظام التركي في المنطقة.

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