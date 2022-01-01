انتصارات يمنية حقيقية وتحليلات وهمية سعودية

العالم - انقلاب الصورة

المساحة المحررة وفق بيان القوات المسلحة تقدر بألف ومئتي كيلومتر مربع وخسائر العدو في عديده وعتاده كبيرة.

وبتأمين سوق اليتمة والسيطرة علی المعسكرات ومراكز دعم وايواء المرتزقة، تكون محافظة الجوف بأكملها قد عادت الی حضن الوطن ولم يعد لقوی العدوان فيها أي وجود مؤثر.

هذه الاخبار الميدانية كان قد سبقها الاعلام السعودي بالحديث عن عمليات دقيقة وناجحة واستهداف وتدمير لمنشآت ومصانع وصواريخ وماشابهها من الاخبار العجيبة التي توهم بوصول القوات السعودية الی حتی صنعاء.

لكن الانتصارات الموهومة لم تكن سوی في الاعلام السعودي الذي وصفها بعمليات مشروعة، فقد شن العدوان السعودي غارات علی أهداف مدنية ومستشفيات ومطار صنعاء.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5975048