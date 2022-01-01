الخزعلي: المقاومة ستجبر الامريكيين على الخروج “صاغرين وخائبين”

العالم - العراق

وقال الخزعلي في كلمة القاها خلال مسيرة الرد المليوني في بغداد، إنه “لا يمكن ان نرضى بالاحتلال وكان عليكم ان تفهموا جيدا الدروس التي وجهها اليكم ابطال المقاومة وان تفهموا الرسائل التي أرسلها اليكم ابطال المقاومة بصوارخيهم وطائراتهم المسيرة واذا كانت تحتاجون الى دروس أخرى فان المقاومة ستجبركم على الخروج صاغرين وخائبين كما خرجتم في 2012”.

وأضاف، ان “الاحتلال يراوغ ويحاول ان يبرر وجوده”، مشيرا الى أن “البعض يحاول ان يكون ملكيا اكثر من الاملك ويبر للاميركان لذلك نقول لهم: اخجلوا ولا تكونوا ابواقا واحترموا ارادتكم”.

وأوضح الخزعلي، أن “الشهيدين المهندس وسليماني زرعا المقاومة واستطعنا في حياتهما ان ندحر الإرهاب الداعشي”، معربا عن شكره لـ”ايران الإسلام والشهيد قاسم سليماني لما قدماه للعراق”.