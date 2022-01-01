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الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء

الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بإدخال أجهزة اتصالات إلى مطار صنعاء
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعت الأمم المتحدة حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى السماح باستيراد أجهزة اتصالات جديدة إلى مطار صنعاء لضمان سلامة الرحلات الجوية الإنسانية.

العالم- اليمن

وقال ديفيد غريسلي منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في بيان اليوم السبت إن "أجھزة الاتصالات في مطار صنعاء تعرضت لمشاكل فنیة".

وأضاف: "طوال فترة 18 شھرا الماضیة، أبلغت أطقم الرحلات الجویة الانسانیة التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم یتمكنوا فیھا من الاتصال ببرج المراقبة الجویة في مطار صنعاء أو كانت الاتصالات غیر واضحة، ویحتمل أن یكون ھذا الوضع خطیرا".

وحسب البيان، فإن الهيئة العامة للطیران المدني والأرصاد في صنعاء "عملت على شراء أجهزة المراقبة في عام 2019" ووافقت الأمم المتحدة على نقلها. لكن خلیة الإجلاء والعملیات الإنسانیة التابعة لتحالف العدوان السعودی لم تأذن لعملية نقل الأجهزة، مشيرة إلى الحاجة لموافقة حكومة هادي.

ويعتبر المطار الذي يتحكم تحالف العدوان بأجوائه وبحركة الإقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والامم المتحدة منذ 2016، ممرا رئيسيا للمساعدات إلى اليمن.

وكان المطار توقف عن استقبال الطائرات أواخر الشهر الماضي بسبب أضرار هائلة تعرض لها نتيجة غارات جوية شنها تحالف العدوان السعودي دون مبرر.

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