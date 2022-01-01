السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

شهدت محاور جسر الشغور وجبل الزاوية في سوريا سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الروسي ليلة أمس الجمعة، مستهدفا مواقع تابعة لمسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني) في جسر الشغور غربي إدلب وللمسلحين الأوزبك في (كتيبة الإمام البخاري) جنوبي المحافظة.

العالم - سوريا

وأكد مصدر ميداني رفيع المستوى لوكالة سبوتنيك للانباء أن الغارات الجوية جاءت بعد رصد دقيق لمقرات تابعة للمسلحين الصينيين والأوزبك لطالما انطلقت منها هجمات منسقة باتجاه مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة، مشيرا إلى أن وسائل الاستطلاع رصدت تحركات معادية لهذه المجموعات ليلة رأس السنة، والتي كانت تحاول نقل مسلحين وعتاد وذخيرة باتجاه مواقع قريبة مقابلة لمواقع الجيش السوري في المنطقة.

وتابع المصدر أن البيانات الاستخبارية، استدعت تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة من الغارات التي استهدفت محيط مدينة جسر الشغور التي تعد معقلا للمسلحين الصينيين في (الحزب الإسلامي التركستاني) وتم تدمير 3 مواقع لهم، بالإضافة إلى غارات مماثلة على محاور كنصفرة وسفوهن وبنين بجبل الزاوية جنوب إدلب، حيث تنشط مجموعات مسلحة من الجنسية الأوزبكية تنضوي في تنظيم (كتيبة الإمام البخاري)، مؤكدا أن المسلحين كانو طور الاستعداد لتنفيذ هجمات ليلية باتجاه مواقع للجيش السوري على هذه المحاور.

كما شملت الغارات مواقع أخرى على أطراف مدينة إدلب الغريبة، حيث ينتشر مسلحو تنظيم (حراس الدين) في عدد من النقاط على هذا المحور.

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 35 مسلحا، معظمهم من الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى تدمير 12 مقرا عسكريا للمسلحين بما فيها من عتاد وذخيرة.

ویسیطر تنظیم جبهة النصرة الإرهابي على الجزء الأكبر من إدلب، إلى جانب عشرات التنظیمات الحلیفة له، كتنظیمي الحزب التركستاني وجماعة الألبان اللذان یسیطران على أجزاء من ریفي اللاذقیة الشمالي وحماة الشمالي الغربي.

وإلى جانب هؤلاء جمیعا، وبشكل متداخل جغرافيا، تنتشر أیضا تنظیمات ارهابية مسلحة حلیفة لتركیا، ومعها تشكیلات إرهابیة أقل شأنا كتنظیمي "أنصار التوحید " الداعشي، و"أجناد القوقاز" و"حراس

روابط ذات صلة

لعبة اردوغان الجديدة بادلب.. سيناريو لمسرحية أم ورقة تفاوض؟

مقتل قائد لواء في حركة 'أحرار الشام' الارهابية بريف إدلب

رتل عسكري تركي ضخم يدخل الى إدلب

مدفعية الجيش السوري تقصف مقرات المسلحين بريف إدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقارير حقوقية: ارتفاع حالات الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان بالسعودية

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا

ايران.. استشهاد عنصر بقوى الامن الداخلي في اشتباك مع مهربين

محافظ شبوة يكشف هدف الامارات في هذه المحافظة

الصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ

صالحي: الشهيد سليماني القائد العسكري والرجل السياسي المثقف