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الصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ

الصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، أربع صور جديدة للمريخ. تم التقاطها بواسطة مسبار Tianwen 1، الذي يعمل على الكوكب منذ فبراير/ شباط 2021، جنبًا إلى جنب مع مركبة "تشهورونج".

العالم- منوعات

تظهر الصور، وفقًا لصحيفة "تشاينا ديلي"، أول صورة ملونة كاملة لمركبة مدارية تحلق حول الكوكب الأحمر، الغطاء القطبي الشمالي للمريخ، وسهل المريخ. استغرق نقل الصور الملتقطة بكاميرا على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض أقل من 20 دقيقة.

تم إطلاق المسبار الروبوتي Tianwen 1، في يوليو/ تموز 2020 من المحطة الفضائية "فنتسان" في مقاطعة هاينان، والذي سمي على اسم شعر صيني قديم، وقد قطع إجمالي 475 مليون كيلومتر. وتتمثل مهمته الرئيسية في العمل كمكرر عند نقل المعلومات من عربة جوالة صينية.

وعملت المركبة الفضائية "تشهورونج" على كوكب المريخ بارتفاع 1.85 متر ووزن 240 كيلوغراما، حتى صباح السبت الماضي، على أرض المريخ لمدة 224 يومًا، أي أكثر بكثير من فترة الثلاثة أشهر المقدرة لعملها. وسارت المركبة أكثر من 1400 متر على سطح المريخ.

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