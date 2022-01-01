مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

العالم-اوروبا

وتوفي رجل (37 عاما) في هينيف بالقرب من مدينة بون غربي ألمانيا، فيما أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما بجروح بالغة في الحادث ونقل إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في حوادث مؤسفة أخرى تتعلق بالألعاب النارية في مدينتي لايبتسيش وهامبورغ الألمانيتين.

تم حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي في ألمانيا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد اشترى بعض الألمان ألعابا نارية غير قانونية أو صنعوا ألعابا نارية خاصة بهم، مما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

وفي النمسا، توفي رجل (23 عاما) جنوب غرب فيينا وأصيب ثلاثة آخرون.