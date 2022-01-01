السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عشية رأس السنة الجديدة..

مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم السبت أن حوادث انفجار ألعاب نارية أودت بحياة رجلين عشية رأس السنة الجديدة، أحدهما في ألمانيا والآخر في النمسا.

العالم-اوروبا

وتوفي رجل (37 عاما) في هينيف بالقرب من مدينة بون غربي ألمانيا، فيما أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما بجروح بالغة في الحادث ونقل إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في حوادث مؤسفة أخرى تتعلق بالألعاب النارية في مدينتي لايبتسيش وهامبورغ الألمانيتين.

تم حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي في ألمانيا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد اشترى بعض الألمان ألعابا نارية غير قانونية أو صنعوا ألعابا نارية خاصة بهم، مما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

وفي النمسا، توفي رجل (23 عاما) جنوب غرب فيينا وأصيب ثلاثة آخرون.

روابط ذات صلة

اوميكرون يلغي احتفالات عيد الميلاد في اوروبا واميركا

الاوروبيون كانوا متفرجين فقط على نقض اميركا للاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الاسير ابوهواش يواجه خطر الموت وسرايا القدس تتأهب

بعد ما قيل عن إهانة السفير السعودي في إسلام آباد لماذا لم تتعامل السعودية مع باكستان كما تعاملت مع لبنان؟!

وزير الداخلية الجزائري يستقبل نظيره السعودي

السودان.. مكتب حمدوك يكشف حقيقة وضعه قيد الإقامة الجبرية

عشية رأس السنة الجديدة.. مقتل رجلين وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا والنمسا

مسلحون تدعمهم تركيا يختطفون عدداً من أهالي عفرين 