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يديعوت: "إسرائيل تدرس شن هجوم على قطاع غزة"

يديعوت:
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس الأركان للإحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، السبت، تقييما للوضع عقب إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب، جرى خلاله النظر في شن هجوم على القطاع ردا على ذلك، بحسب إعلام عبري.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: "أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي تقييما للوضع اليوم (السبت) بعد إطلاق صاروخين باتجاه البحر، سقطا قبالة غوش دان (وسط تضم تل أبيب ويافا)، وأحدثا حالة من الذعر بين عدد كبير من السكان الذين سمعوا أصداء انفجارات".

وأضافت: “خلال المناقشة بحث الضباط خيارات الهجوم ردا على ذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب مزاعم الصحيفة، بالتزامن مع مناقشة تقييم الوضع التي أجراها الجيش الإسرائيلي "جرت اتصالات مع المصريين، الذين أرسلوا رسائل إلى "إسرائيل" من حركة حماس، تفيد بأن إطلاق الصاروخين من قاذفة للحركة كان خطأ".

وتابعت: "إسرائيل مترددة في الرد على إطلاق النار وتفضل عدم الانجرار إلى التصعيد، لكنها من ناحية أخرى لا تريد الاستمرار بضبط النفس أو رد الفعل المحلي كما كان في حادثة إطلاق النار يوم الأربعاء".

والأربعاء، أُصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف مواقع فلسطينية، قرب الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، عقب إصابة مستوطن صهيوني، جراء تعرضه لإطلاق نار، من قبل فلسطينيين، شمال قطاع غزة.

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