"لجان المقاومة" في الخرطوم تعلن عن مليونية جديدة غدا

العالم-السودان

وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة جدول التصعيد لشهر يناير، ويشتمل على تسيير مليونيات أيام 6، 12، 17، 24، 30.

وأعلنت عدة فرعيات للجان المقاومة، مشاركتها في مليونية 2 يناير، وبعثوا لنظرائهم في الديوم رسالة مفادها (لن تسيروا وحدكم).

وبدأت السلطات، فجر السبت، فتح عدد من الجسور الذي ظلت مغلقة طوال الأيام الفائتة، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى محيط القصر الرئاسي.

ولا يعرف ما إذا كانت السلطات ستلجأ إلى إغلاق الجسور الواصلة إلى وسط الخرطوم، وقطع خدمات الانترنت، كما جرت العادة إبان الاحتجاجات الأخيرة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، عن إصابة أكثر من 200 شخص بينها 39 بالرصاص الحي، خلال احتجاجات 30 ديسمبر/ كانون الأول في الخرطوم، المناهضة للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.