كورونا في لبنان.. تسجيل 17 وفاة و3358 إصابة جديدة

العالم - لبنان

في السياق حذّر عضو لجنة الصحة النيابية في لبنان، علي المقداد من كارثةٍ ينتظرها لبنان بفعل التفشّي الواسع لفيروس “كورونا”، عازيًا هذا التفشي إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات بالفيروس بين الوافدين، وإلى انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين.

وقال المقداد “كنا حذرنا منذ أكثر من 15 يومًا من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحوّر الجديد إلى لبنان”.

وشدد على أن “الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرّة المحدود جدًا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذّر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية.