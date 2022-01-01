السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كورونا في لبنان.. تسجيل 17 وفاة و3358 إصابة جديدة

كورونا في لبنان.. تسجيل 17 وفاة و3358 إصابة جديدة
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت انه تم تسجيل 17 وفاة و3358 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - لبنان

في السياق حذّر عضو لجنة الصحة النيابية في لبنان، علي المقداد من كارثةٍ ينتظرها لبنان بفعل التفشّي الواسع لفيروس “كورونا”، عازيًا هذا التفشي إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات بالفيروس بين الوافدين، وإلى انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين.

وقال المقداد “كنا حذرنا منذ أكثر من 15 يومًا من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحوّر الجديد إلى لبنان”.

وشدد على أن “الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرّة المحدود جدًا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذّر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية.

روابط ذات صلة

نائب لبناني يحذر من "كارثة" تنتظرها البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف للجيش التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها

بالفيديو.. معارضة سعودية تتهم النظام السعودي بالخيانة العظمى لهذا السبب..

شاهد.. مومياء لـ'كائن فضائي' يثير ضجة في أمريكا!

رئيس وزراء العراق السابق يكشف معلومات جديدة عن الشهيدين سليماني والمهندس

خلافا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك

الخيانة العظمى وانتشار البطالة في السعودية