بالفيديو..هكذا أحيت بغداد ذكرى استشهاد قادة النصر

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قيادات في الحشد وفصائل المقاومة الاسلامية وشخصيات دينية وعشائرية شاركت في المسيرة، اما الكلمات فأجمعت على ان جزء من الوفاء للقادة الشهداء هو المضي في طريق اخراج القوات الاميركية، وان انسحابها يجب ان يكون كاملا لا يذر منهم ولا يبقي، بما فيهم المستشارين والمدربين.

تشديد امني شهده موقع المسيرة التي جاءت متزامنة مع اول يوم لانهاء المهام القتالية للقوات الاميركية واقتصارها على عدد بسيط من المستشارين.

للعام الثانی على التوالي تصر الجماهير العراقية على احياء ذكرى استشهاد قادة النصر، هذه المسيرة هي واحدة من سلسلة فعاليات، انطلقت وستنطلق في بغداد وبقية المحافظات العراقية.

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