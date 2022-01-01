تشييع بطل مكافحة الفصل العنصري ديسموند توتو بجنوب افريقيا

العالم-افريقيا

وجاءت هذه المراسم انسجاما مع توصياته، إذ طلب بأن تكون بسيطة. ويلقب توتو "بصوت من لا صوت له" حسب وصف الزعيم التاريخي الراحل نيلسون مانديلا.

في كاتدرائية كيب تاون الأنغليكانية التي ندد منها مرارا بنظام الفصل العنصري في عظاته، شيعت جنوب أفريقيا السبت ديسموند توتو، بعد أسبوع من الفعاليات التكريمية لهذا الاسم الكبير في تاريخ جنوب أفريقيا.

فتحت سماء ملبدة بالغيوم ووسط أمطار خفيفة، توافد أقارب أسقف كيب تاون السابق وأصدقاؤه وعدة كهنة، وأيضا أرملة آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا فريدريك دي كليرك في مجموعات صغيرة إلى الكنيسة.

مراسم بسيطة

وجاءت هذه المراسم وفق توصياته. فقد شدد توتو المعروف خصوصا بلقب "ذي آرتش"، والذي توفي في السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر عن 90 عاما على ضرورة أن تكون بسيطة. وهو اختار المتحدثين فيها والنصوص.