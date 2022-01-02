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بلينكن يحث قوات الأمن السودانية على وقف العنف ضد المتظاهرين

بلينكن يحث قوات الأمن السودانية على وقف العنف ضد المتظاهرين
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوات الأمن السودانية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في البلاد.

العالم-الامريكيتان

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن قال: "هناك طريق للمضي قدما، وهذا يتطلب أن تتوقف قوات الأمن على الفور عن استخدام القوة ضد المتظاهرين التي قد تؤدي إلى وقوع ضحايا، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة".

وأضاف البيان: "دعا بلينكن أيضا القوى السياسية في السودان إلى اتخاذ خطوات سريعة نحو تشكيل حكومة ذات مصداقية من الوزراء، وتشكيل مجلس تشريعي وهيئتين قضائية وانتخابية".

وحسب وسائل إعلام سودانية أسفرت احتجاجات الخرطوم عن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ما أضطر قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن "5 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات في مدينة أم درمان قرب الخرطوم".

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بلينكن يحث قوات الأمن السودانية على وقف العنف ضد المتظاهرين

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