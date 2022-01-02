كويكب "ابوفيس" يقترب بشكل خطير من الأرض !

العالم - روسيا

وفقًا للتوقعات، سيحدث هذا بعد يوم من يوم رواد الفضاء - 13 أبريل نيسان 2029.

وفقًا للخبراء، فإن الطاقة المنبعثة في حالة اصطدام محتمل لكويكب بالأرض ستصل إلى 1717 ميغا طن. هذا هو 30 مرة أكثر من الطاقة التي تم إطلاقها أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية سوفيتية في العالم، تم اختبارها في عام 1961.

وقال المعهد: "قوة الزلزال داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مكان السقوط يمكن أن تصل إلى 6.5 نقطة على مقياس ريختر، وستكون سرعة الرياح 790 مترًا على الأقل في الثانية".

تشمل الأجسام الفضائية الكبيرة الكويكبات التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد. يُعرف على الأرض حوالي 120 حفرة نيزكية كبيرة جدًا، وأكبرها في روسيا هو منخفض بوبيجاي في شمال منصة سيبيريا. أبعاد الحفرة الداخلية 75 كيلومترا والخارج 100 كيلومتر. حدثت الكارثة منذ حوالي 36 مليون سنة.