الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغاز مصادر "خضراء"

العالم - أوروبا

يهدف اقتراح للاتحاد بحسب وكالة "فرانس برس"، لدعم التحول إلى مستقبل خالي من انبعاثات الكربون، وتقديم أوراق اعتماده كجهة واضعة لمعايير مكافحة التغير المناخي.

ووزعت المفوضية الأوروبية نص الاقتراح على الدول الأعضاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، خلال الساعات الأخيرة من عام 2021.

وفي حال دعمت غالبية الدول الأعضاء الوثيقة، ستصبح قانونا للاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.

وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغاز.

وقالت: "إن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج طاقة أكثر انخفاضا في انبعاثات الكربون".