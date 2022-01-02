شاهد: سلوك الشهيد قاسم سليماني كان يعكس هذه الشخصية الكبيرة؟

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وقال خلعت بري في حديث لقناة العالم خلال برنامج "صباح جديد" بعنوان "الشهيد قاسم سليماني.. منار المقاومة" تزامناً مع الذكرى السنوية لاغتياله على يد الامريكان قرب مطار بغداد الدولي: انه كان قد انتخب لمهمة ان يكون مشرفاً امنياً على الشهيد قاسم سليماني، بناءاً على اوامر قائد الثورة الاسلامية، مشيراً الى ان علاقته بسليماني كانت معنوية وعاطفية ولم تكن بين العامل ومرؤوسيه، بل كانت كالعاشق بمعشوقه.

واوضح خلعت بري، ان الشهيد قاسم سليماني كانت لديه شخصية قوية ومؤثرة، وان اناسا كثيرون قد تأثروا به، واحبوه كثيراً ويلتقون به وكانت القلوب تشد اليه بقوة، مشيراً الى ان خطابات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الذي كان يعدد مميزات هذه الشخصية الفذة، بانه كان رجل امن ورجل سياسة متميزا وقائدا ناجحا وقد لمسه ذلك بأمّ عينيه.

واضاف خلعت بري: ان الشهيد قاسم سليماني كان يتمتع بأربعة اركان، اولها كان ولائه لقائد الثورة الاسلامية وجندياً بمعنى الكلمة له في سلوكه وعمله، والثاني، اخلاصه في العمل ومجابهة العدو والاستكبار ودعم المقاومة، وثالثا، ان الشهيد كان متواضعاً بشكل كبير مع الضعفاء والفقراء والمدافع عن حقوق المظلومين، والركن الرابع، ان تدينه قد انعكس على اخلاقه وفي كافة اعماله حيث كان يسعى ان يكون متمسكاً بعقيدته ودينه في العمل.

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