اللواء سلامي: العدو يعمل على اضعاف ثقة الشعب الايراني

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي اليوم الاحد في مراسم المرحلة الثالثة من الاختبار السريري للقاح "نورا" في طهران، ان العدو لجأ الى حرب اضعاف ثقة شعبنا والايحاء بانه يفتقر الى الثقة بالنفس كي نتخذ الغرب نموذجا امثل نحتذي به مؤكدا ان المسؤول الذي يعتمد على الطاقات والامكانيات المتوفرة سيكون قادرا على تحقيق النمو في المجتمع.

واضاف ان ما یریده العدو هو تبعيتنا العلمية و الفكرية مؤكدا اننا نخضع امام المؤمنين لكن لن نستسلم للعدو بل نتحرك على اساس الاستقلال الثقة بالنفس .

ومضى يقول: لاينبعي ان نكون مستهلكي التكنولوجيا بل علينا ان ننتج التكنولوجيا لعرض هويتنا الوطنية.

وفی جانب اخر من تصریحاته اشار الى عدد الوفيات الناجمة عن اصابة بفيروس كورونا في الدول الغربية وقال ان الاعداء باتوا مستسلمين امام كورونا بينما اننا و بفضل الاسلام والقيادة الحكيمة تمكنا من مكافحة فيروس كورونا.

واضاف ان لقاح نورا يعتبر انجازا كبيرا وهو ثمرة الاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة مشيدا بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الانجاز.